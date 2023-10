Kolorowo w centrum Poznania! Tak wygląda remontowana ulica na Jeżycach. Zobacz zdjęcia

- Z uwagi na duży zakres prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym remontowany będzie odcinek od ulicy Kraszewskiego do wysokości nr 47 (w rejonie wejścia do Szkoły Podstawowej). Na czas prac będzie on zamknięty dla ruchu. Możliwy będzie dojazd do posesji, ale parkowanie będzie mogło obywać się tylko na posesjach, przy ulicy obowiązywać będzie zakaz parkowania. Na fragmencie od ul. Wawrzyniaka do wysokości szkoły obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy, bez możliwości zaparkowania pojazdu. Objazd wytyczono ulicami Kraszewskiego, Jackowskiego, Wawrzyniaka. W drugim etapie wyłączony z ruchu zostanie odcinek od ulicy Wawrzyniaka do nowo wybudowanego placu przed szkołą