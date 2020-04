Komorniki sport mają w sercu. Przyciągają międzynarodowe imprezy, ale przede wszystkim stawiają na aktywność mieszkańców

Mamy serce do sportu! Tak mówią w Komornikach, jednej z 17 gmin powiatu poznańskiego, położonej w bezpośredniej bliskości Poznania. To tu przecinają się krajowe i międzynarodowe szlaki komunikacyjne prowadzące do ważnych gospodarczo regionów. To tu inwestuje się w infrastrukturę sportową, by mieszkańcy mogli dbać o swoje zdrowie i aktywność fizyczną. To tu rodzą się sportowe talenty.

Zaledwie kilka kilometrów od Komornik rozpościerają się wspaniałe krajobrazy, w otoczeniu których można wypocząć i zrelaksować się. To właśnie gmina Komorniki otwiera zielone wrota do przepięknych terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego, który zajmuje niemal ćwierć jej obszaru. Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe stwarzają znakomite warunki do uprawiania różnych form aktywności. Na terenie parku znajdują się całoroczne trasy „Aktywna trójka” przeznaczone do nordic walking, biegania, a w zimie do narciarstwa biegowego. Na miłośników przejażdżek rowerowych czekają dwa oznakowane szlaki rowerowe, które łączą wszystkie miejscowości w gminie, umożliwiając turystom odbywanie wycieczek krajoznawczych i poznawanie najbardziej urokliwych miejsc. Infrastruktura dla swoich i dla gości Jednym z priorytetów prowadzonej w gminie Komorniki polityki jest rozwój sportu i propagowanie zdrowego stylu życia wśród swoich mieszkańców. Z myślą o nich opracowano koncepcję budowy obiektów sportowych oraz rekreacyjnych w każdej miejscowości gminy. Dzięki temu mieszkańcy oraz goście odwiedzający tę gminę coraz aktywniej spędzają czas korzystając z bogatego zaplecza sportowego, m.in.: kortów tenisowych, boisk wielofunkcyjnych, boisk „Orlik”, dwóch pełnowymiarowych stadionów piłkarskich czy pełnowymiarowej hali sportowej. Baza sportowa Komornik to także place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne oraz aktywne strefy wypoczynku nad jeziorem w Chomęcicach, skatepark, rowerowy pumptrack czy ścianka do gry w tenisa. Pod koniec 2019 roku gmina otrzymała dofinansowanie do budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą i trybunami w Szreniawie. Nowo powstały obiekt będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącej już w tym miejscu bazy sportowej, dzięki czemu powstanie duże centrum sportowo-rekreacyjne, które będzie służyło zarówno mieszkańcom, jak i gościom spoza gminy. "Sportowa gmina" i "Lider sportowej Polski" Budując nowe obiekty gmina przyczynia się do zwiększenia popularyzacji aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz poprawy sprawności fizycznej jej mieszkańców. Konsekwentne działania w tym zakresie doceniane są również na zewnątrz. Za inwestowanie w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy Komorniki wiele razy otrzymały tytuł „Sportowa gmina”, a Jan Broda – wójt gminy Komorniki został wyróżniony tytułem „Lidera sportowej Polski”. Stale poszerzająca się baza sportowa spowodowała lepsze warunki do uprawiania sportu dla zawodników miejscowych klubów, których liczba wzrasta z roku na rok. Gmina Komorniki od wielu lat stara się stwarzać jak najlepsze warunki swoim mieszkańcom do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu życia. Dowodem na to jest bogaty kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, jakie co roku odbywają się na tym terenie. Najwięcej uwagi gmina poświęca najmłodszym mieszkańcom, którzy mają możliwość uprawiania sportu w klasach sportowych oraz klubach działających na jej terenie. Od kilku lat działają bezpłatne akademie sportu w kilku dyscyplinach: lekkiej atletyce, piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i tenisie. Zajęcia z najmłodszymi prowadzą wykwalifikowani trenerzy i nauczyciele, a młodzi sportowcy nabywają nowych umiejętności, które przydają się w rywalizacji z rówieśnikami. A to najprostsza droga do znalezienia prawdziwych talentów. Sport dla seniorów? Dlaczego nie! Nie zapominamy także o starszych mieszkańcach gminy Komorniki, którzy regularnie mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i spartakiadach. Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Komorniki oraz bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego, pozwoliły na stworzenie świetnych tras rekreacyjnych, z których korzysta lokalna społeczność. Warto wspomnieć w tym miejscu o wspólnej imprezie czterech gmin, czyli marszów nordic walking Grand Prix WPN, odbywających się regularnie od kilku lat. Ale mieszkańcy gminy grają także w tenisa stołowego czy koszykówkę, a zimą razem z najmłodszymi mogą skorzystać z krytego lodowiska w Plewiskach. Sami również inicjują choćby imprezy biegowe. Imprezy z górnej sportowej półki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach zarządza obecnie ponad dwudziestoma obiektami sportowymi, z których większość spełnia standardy i certyfikaty dla obiektów na poziomie najważniejszych rozgrywek krajowych.

W ostatnich kilkunastu latach gmina Komorniki była areną wielu wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim (choćby zapaśnicze mistrzostwa Polski), choć nie brakowało też okazji, by gościć u siebie sportowców z Europy. Wysoka jakość obiektów sprawiła, że już dwukrotnie odbywały się tutaj mecze mistrzostw Europy do lat 18 w rugby - w 2014 i 2018 roku. W 2016 roku na stadionie w Plewiskach spotkania rozgrywały kobiece drużyny w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 19. Pojedynki towarzyskie rozgrywały męskie drużyny piłkarskie Polski do lat 20 ze Szwajcarią oraz do lat 19 z San Marino. Gmina Komorniki od lat inwestuje w sport i rekreację, propaguje zdrowy i aktywny styl życia, a tym samym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich mieszkańców.