Kompleks na Golęcinie jest modernizowany. Powstanie w nim boisko do piłki nożnej oraz bieżnia

– Stadion zyska nawierzchnię poliuretanową – mówi Filip Borowiak, rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. – Na wykonanie nowej bieżni wykonawca będzie miał trzy miesiące od podpisania umowy.

Bieżnia oraz urządzenia lekkoatletyczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

W tegorocznych planach POSiR jest jeszcze jedno ważne przedsięwzięcie. – To budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnią lekkoatletyczną. Obiekt będzie spełniał funkcję boiska rozgrzewkowego. Będzie również posiadał skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku w dal, trójskoku oraz rzutnię do pchnięcia kulą – wyjaśnia Borowiak.

– Boisko powstanie w sąsiedztwie stadionu lekkoatletycznego, po jego południowej stronie. Przetarg jest w toku. Wykonawca będzie miał 210 dni na realizację prac.

