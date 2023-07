"Koń zapadł się pod ziemię" - mówi właściciel i wyznacza nagrodę za wskazanie jakiejkolwiek informacji

Więcej informacji na temat zaginionego konia:

- Sprawa jest dość dziwna. Cały teren w okolicy został przeszukany, a koń jakby zapadł się pod ziemię. To niemożliwe, wokół same łąki i pola, więc musiała to być jakaś zaplanowana akcja i być może doszło do kradzieży. Wszelkie informację prosimy kierować pod numer - 695 098 367