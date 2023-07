Sprawca ataku nożem na 17-latka do którego doszło w Nowym Tomyślu nadal jest poszukiwany!

Atak nożownika w Nowym Tomyślu. Sprawca nadal poszukiwany

Jeszcze w nocy, 11 lipca 2023 roku do naszej redakcji napłynęły niepokojące informację dotyczące ataku nożownika w Nowym Tomyślu. Jak potwierdził 12 lipca oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu Mariusz Majewski minionej nocy, około godziny 22:00, mężczyzna w średnim wieku podszedł do grupy nastolatków siedzących na ławce na ulicy Broniewskiego w Nowym Tomyślu i ugodził siedemnastolatka nożem. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Ugodzony nożem 17-latek trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.