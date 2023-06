Kontrola drogowa. Ruszyła akcja „Bezpieczny Autokar". Jak zgłosić pojazd do kontroli?

Nie zwalnia nas to z troski o bezpieczeństwo. Chciałbym podziękować całej Inspekcji Transportu Drogowego za te działania, które przynoszą wymierne efekty. 1 procent niedopuszczonych do dalszej jazdy autokarów, jest to efekt prewencyjnej działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Te kontrole nie są tylko po to, żeby zatrzymywać pojazdy, ale również żeby każdy przewoźnik miał świadomość tego, że niesprawny autokar i nieprzygotowany kierowca, nie odjedzie po kontroli z dziećmi. Dbamy w ten sposób o bezpieczeństwo dzieci. Prosimy również rodziców dzieci, aby też o tym pamiętali i zgłaszali do Inspekcji Transportu Drogowego wyjazd, żeby mieć pewność co do samego przewozu – powiedział Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.