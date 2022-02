Kontrowersyjne inwestycje mieszkaniowe w Poznaniu. Gdzie budować nowe bloki i apartamenty?

Choć w Poznaniu od dłuższego czasu możemy obserwujemy efekt suburbanizacji (uciekanie mieszkańców na obszary podmiejskie), to rynek mieszkaniowy w samym mieście rośnie. Nie dla wszystkich przedmieścia to atrakcyjna opcja. Nie ma miejsca w Poznaniu, w którym nie dałoby się zauważyć nowych inwestycji. Gdziekolwiek się nie wybierzemy, czy to na Naramowice, Górczyn, Strzeszyn oraz Starołękę widać, że mieszkań oraz nowych osiedli przybywa w lawinowym tempie.

I dodaje: - Musimy mieć świadomość, że Poznań zaczął się dość intensywnie urbanizować. Od 1999 roku w szeroko rozumianym Poznaniu jako aglomeracji zamieszkało i urodziło się o 150 tysięcy nowych mieszkańców wg GUS, a do tego dochodzi jeszcze ok. 100 tys studentów i ok. 100 tysięcy nieformalnych mieszkańców, na których wskazują badania miejskie, z czego w połowie to obcokrajowcy. Naszą wspólną troską jest kształtowanie warunków życia tak, by nie myśleli oni o przenosinach pod Poznań, jeśli pracują w mieście, o rozpraszaniu zabudowy. Ale prócz warunków życia musi być też podaż nieruchomości.