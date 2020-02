Koronawirus już w Polsce? Chora kobieta przebywa w szpitalu w Łodzi. W poznaniakach wirus wzbudza strach

"Do Polski przyleciała w sobotę. Z lotniska w Warszawie do Łodzi przyjechała pociągiem. Sama zgłosiła się do szpital im. Biegańskiego. Wykonany test potwierdził, że jest zarażona koronowirusem. Kobieta przebywa w szpitalu. Miała już wykonany kolejny test. Teraz lekarze czekają na wynik badania diagnostycznego." - czytamy na expressilustrowany.pl.

Przypomnijmy, że we wtorek temat koronawirusa pojawił się także w Krotoszynie, gdzie do szpitala trafiła 26-letnia kobieta.

- To 26-letnia kobieta, która od 27 stycznia do 4 lutego przebywała na terenach północnych Włoch. Potem, w dniach od 17 lutego do 23 lutego, przebywała w Stanach Zjednoczonych. Trafiła do szpitala z wysoką gorączką 38,6 stopnia i problemami z oddychaniem. Aktualnie, zgodnie z procedurami, znajduje się w izolatce - mówiła we wtorek Natalia Snadna, rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie.

Z kolei Sławomir Pałasz, rzecznik krotoszyńskiego szpitala dodawał: - Pacjentka została natychmiast odizolowana, w oddziale wprowadzony został reżim sanitarny. Pacjentka podlega obserwacji oraz diagnostyce.

W środę rzecznik SPZOZ w Krotoszynie zapewniał, że nie ma zagrożenia epidemicznego, a stan pacjentki z podejrzeniem koronawirusa się poprawił.