Koronawirus: Nowe zakazy i zasady. Musisz je stosować!

1 kwietnia w Polsce weszły w życie kolejne ograniczenia i zasady w związku z epidemią koronawirusa. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.

Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Za ich złamanie grożą surowe kary. - Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad - apeluje rząd. Sprawdź, co się zmieniło.