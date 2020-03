Koronawirus w Czapurach: "Kwarantanna u nas to fikcja" - mówi jeden z mieszkańców. Ale policja zapewnia, że raz na dobę kontroluje domy

Mieszkańcy Czapur, z których pochodzi pacjentka zmarła na koronawriusa, obawiają się rozprzestrzenienia choroby na kolejnych mieszkańców wsi. Tym bardziej, że zakażenie koronawirusem stwierdzono już u męża i córki zmarłej. Zakażony mąż zmarłej, w ostatnią niedzielę, jako szafarz rozdawał komunię w miejscowym kościele.

WIĘCEJ: Prokuratura zamierza wyjaśnić okoliczności śmierci pacjentki z Czapur. Czy początkowo zbagatelizowano jej przypadek?

- Nikt z nas do końca nie wie, kto we wsi został objęty kwarantanną. Wiem, że jedna sąsiadka dobrowolnie poddała się kwarantannie, bo była wcześniej na pielgrzymce z panią, która zmarła. Jednak do jej domu przychodzą różne osoby, koledzy jej wnuka. Nikt tego kontroluje, a domownicy osoby objętej kwarantanną, zamiast też siedzieć w domu, normalnie chodzą do pracy. Mają kontakt z innymi osobami. Do domu osoby objętej kwarantanną przyjeżdża też firma remontowa z Głuszyny i zapewne o niczym nie wie. Z kolei kolega policjant, który miał obawy jechać do pracy, usłyszał od swojego szefa, że po prostu ma się pojawić. Dzwoniliśmy do sanepidu dzieląc się naszymi wątpliwościami, ale usłyszeliśmy, że mamy nie wyolbrzymiać. Boimy się kolejnych zakażeń i tego, że za chwilę będziemy mieli drugie Włochy