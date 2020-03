Koronawirus w Poznaniu! Jest pierwszy przypadek. Wynik badań pacjentki jest pozytywny. Jej stan jest ciężki

Wyniki badań pacjentki, która trafiła na SOR w Puszczykowie, potwierdzają zakażenie koronawirusem. Zakażenie zostało też potwierdzone przez ministra zdrowia. Kobieta przebywa w szpitalu w Poznaniu. Jej stan jest ciężki.

Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Poznaniu - Wyniki badań pod kątem zakażenia pacjentki koronawirusem są dodatnie - powiedział w poniedziałek po godzinie 15 Stanisław Rusek, rzecznik Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. SPRAWDŹ: Epidemia koronawirusa – RAPORT minuta po minucie Kilkadziesiąt minut później zakażenie koronawirusem zostało też potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Z kolei w poniedziałek po południu odbyła się konferencja prasowa wojewody wielkopolskiego. - Mogę potwierdzić, że jest pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkopolsce. Zakażona kobieta jest objęta opieką - zapewnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Zobacz: Koronawirus w Poznaniu: Gdzie zgłosić się z podejrzeniem zakażenia koronawirusem? Czy szpitale są przygotowane? Jednocześnie dodawał, że na terenie całej Wielkopolski pod nadzorem epidemiologicznym jest 398 osób, z których 387 to obywatele Polski. Z kolei hospitalizowanych jest 13 osób, zaś 7 znajduje się pod kwarantanną. Ponadto wojewoda poinformował, że w najbliższym czasie od Ministerstwa Zdrowia do wielkopolskich szpitali trafi ponad 8 mln zł na walkę z koronawirusem. Co więcej, w Wielkopolsce (Poznań, Chodzież, Kępno, Turek, Śrem, Konin) znajduje się siedem specjalnych karetek, które będą wykorzystywane do osób z podejrzeniem koronawirusa.

Ponadto dziewięć szpitali jest w stanie podwyższonej gotowości, zaś pacjenci z koronawirusem mają być leczeni na czterech oddziałach zakaźnych w Wielkopolsce (dwa szpitale w Poznaniu i po jednym w Koninie i Kaliszu). Czytaj też: Koronawirus w Polsce: Poznańska szkoła wprowadza zakaz wstępu dla rodziców i opiekunów Andrzej Trybusz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, podkreślał, że powtórne badanie u zakażonej pacjentki nie pozostawiło żadnych wątpliwości w sprawie wirusa. - Powtórzyliśmy badanie, gdyż wynik z niedzieli budził pewne wątpliwości. Nie można było jednoznacznie go zinterpretować, lecz powtórne badanie nie pozostawia żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z infekcją spowodowaną koronawirusem - mówił.

I dodawał: - Najważniejsze teraz jest dotarcie do wszystkich osób, które miały bezpośredni lub bliski kontakt z tą pacjentką. Do tej pory dotarliśmy do 17 osób z jej otoczenia i 18 osób z personelu szpitala. Od części z nich pobraliśmy już próbki do badań. Objęci są oni kwarantanną domową.

Andrzej Trybusz podkreślał też, że osoby, które mają objawy koronawirusa, nie powinny zgłaszać się osobiście do Izby Przyjęć, na SOR czy do lekarza rodzinnego. - To pociągnie później wiele problemów - mówił. I zaznaczał, że w takiej sytuacji najlepszy jest kontakt telefoniczny z lekarzem.

Pacjentka zakażona koronawirusem w Poznaniu Przypomnijmy, że pacjentka na oddział zakaźny w Poznaniu trafiła w niedzielę po tym, jak zgłosiła się na SOR w Puszczykowie.

