Koronawirus w Poznaniu: Kolejni ratownicy medyczni na kwarantannie. Pacjenci znów nie powiedzieli, że mogli mieć kontakt z koronawirusem

- Ratownik jest przygotowany na spotkanie z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Ma specjalny kombinezon i maseczkę. Kiedy jedziemy do tzw. "zwykłego" pacjenta, to takich środków ostrożności nie ma sensu stosować. Musimy też nimi mądrze dysponować, bo jest ich niewiele - tłumaczył ostatnio Robert Judek, rzecznik Wielkopolskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Tyle że często w trakcie wywiadu z pacjentem okazuje się, że jednak mógł on mieć kontakt z koronawirusem. W ten sposób potencjalnie zagrożeni są także niezabezpieczeni ratownicy medyczni, którzy muszą się udać na kwarantannę.

Pogotowie apeluje do pacjentów, by mówili prawdę dyspozytorom. Inaczej znacznie uszczuplają siły pogotowia w Poznaniu. Obecnie ratownicy medyczni odbywają dziennie od 10 do 14 kursów do potencjalnie zakażonych koronawirusem osób.