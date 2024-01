Leasing samochodów osobowych w 2024 roku. Czego się spodziewać?

- Wykorzystają ją ci leasingodawcy, którzy będą potrafili tak skomponować zasady finansowania samochodów, żeby były one opłacalny kosztowo dla dostawców i jednocześnie wspierały rotację aut. My mamy to już przećwiczone. Jesteśmy m.in. bardzo aktywni na odcinku serwisowym, co widać choćby po tym, że w zeszłym roku podnieśliśmy do 70% konwersję w kierowaniu napraw blacharsko-lakierniczych do naszych partnerów – to ważne, bo tym sposobem optymalizujemy ten obszar po stronie firm dealerskich ­– zauważa Maciej Matelski z PKO Leasing.