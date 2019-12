Lech Poznań - Arka Gdynia: Kibice dopingowali i uczcili bohaterów [ZDJĘCIA]

Zwykle mecze ligowe są rozgrywane od piątku do poniedziałku, ale z uwagi na zbliżające się święta zdecydowano, że część meczów, w tym spotkanie Lech Poznań - Arka Gdynia zostaną rozegrane już w czwartek. Nietypowa pora w połączeniu ze słabą postawą lechitów w obecnym sezonie sprawiły, że na Bułgarskiej zjawiło się nieco ponad 7,5 tys. kibiców.

Zanim rozległ się pierwszy gwizdek, na murawę weszli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w swoich mundurach i w mundurach Wojsk Wielkopolskich, niosąc ogromną biało-czerwoną flagę. W ten sposób uczczono przypadający 21 grudnia Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, a także 101. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Dla kibiców Kolejorza obecny sezon nie należy do udanych. Mecz z Arką miał być okazją, by optymistycznie zakończyć kiepski rok w wykonaniu podopiecznych Dariusza Żurawia. Niestety, spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co poznańscy kibice przyjęli z dużym rozczarowaniem.