Lech Poznań - Radomiak Radom 2:0. Kolejorz w gazie! Drugi trudny mecz wygrany

Lech Poznań w gazie. Drugi trudny mecz wygrany!

Lech Poznań musiał się sporo napocić, by w niedzielne popołudnie pokonać Radomiaka. Licząc końcówkę poprzedniego sezonu, było to szóste ligowe zwycięstwo z rzędu, a licząc pierwszy mecz w Lidze Konferencji, dobra seria trwa już od 7 spotkań

Już w 45 sekundzie Lech Poznań miał szansę objąć prowadzenie. Dino Hotić doszedł do piłki przed polem karnym, po ogromnym błędzie defensywy Radomiaka i wystarczyło dobrze dograć do jednego z kolegów, by otworzyć wynik tego spotkania. Chwilę później goście zrewanżowali się groźnym rajdem i strzałem Rafała Wolskiego. Filip Bednarek z łatwością złapał jednak piłkę.