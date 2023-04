Lednica 2023. Kiedy młodzi wracają na Pola Lednickie? Znamy termin! Spotkanie po raz pierwszy poprowadzi kobieta duszpasterz

- Pamiętam jak w ub. roku z siostrami prowadziłyśmy "Anioł Pański" i weszłyśmy na Bramę Rybę, jak zobaczyłyśmy ten tłum młodzieży – to rzeczywiście towarzyszyły nam emocje i lekki stres. Ale myślę, że to co jest też ważne dla nas dominikanek, i troszkę też symboliczne, to to, że siostry towarzyszą spotkaniu lednickiemu tak naprawdę od początku jego istnienia. Wiele pokoleń sióstr przyjeżdżało na Lednicę, były też otwarte na pomoc, angażowały się na zapleczu, ale też można je było w poszczególnych latach zobaczyć gdzieś tam krzątające się koło Bramy Ryby – podkreśliła s. Łucja Rado. I dodała - Dla mnie jest to także symbol tego, że ja się pojawiam po prostu jako przedstawicielka dominikanek i moich sióstr, które pokochały Lednicę, które zawsze w niej uczestniczyły.