Lekarz z Obornik uratował życie 13-latce po upadku i kopnięciu przez konia

-Ograniczenia prawne mówią, że pacjenci do 18 roku życia powinni być operowani w szpitalach pediatrycznych, dlatego zadecydowano w pierwszej kolejności o odesłaniu jej do Szpitala w Poznaniu. Dziewczynka jednak odchodziła nam już na izbie przyjęć. Musieliśmy podjąć ryzyko i przystąpić do operacji- dodał lekarz.