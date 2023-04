Lekarz z Poznania zatrzymany za oszustwa i przyjmowanie łapówek OPRAC.: Igor Chudziński

Lekarz z Poznania został zatrzymany Wielkopolska policja

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań - Grunwald w Poznaniu zatrzymali mężczyznę pracującego w służbie zdrowia. Jest on podejrzany o liczne oszustwa związane z wykonywaniem zabiegów medycznych oraz związane z tym przyjmowanie i usiłowanie przyjęcia korzyści majątkowych. Sprawca usłyszał już zarzuty, jednak sprawa jest rozwojowa, a pokrzywdzonych może być jeszcze więcej. W związku z tym zwracamy się do osób, które mogły zostać oszukane przez niego w ten sam sposób o kontakt z Policją.