Lexus ES 300h 2.5 R4 Dual VVT-I 218 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Złośliwi na pewno powiedzą, że Lexus ES to taka droższa Toyota Camry i już lepiej kupić propozycję Toyoty, niż przepłacać za ładniejszego, ale znacznie droższego Lexusa. Czy jest w tym cokolwiek prawdy? Bardzo, bardzo niewiele. Owszem, technologicznie te dwa auta są do siebie zbliżone, gabarytami również, ale czy prestiżem? Śmiem wątpić. Nie dla każdego jest to priorytet, ale idąc tym tropem można dalej snuć teorie, że lepiej kupić Skodę Superb niż Audi A6. Na szczęście tych, którzy upierają się przy takich twierdzeniach jest niewielu, bo w innym wypadku, Lexus, Audi i jeszcze wiele innych producentów przestałoby istnieć.

Lexus nigdy nie był oczywistym wyborem w segmencie aut premium, ale ten indywidualny i nieco ekscentryczny charakter jest doceniany przez wielu miłośników już od dawna. Japońska propozycja w segmencie aut premium ma własny sposób na zdobycie klienta i co prawda niektórzy mogą uważać, że nad marką ciąży konserwatywne podejście Toyoty do niektórych kwestii (głównie technologicznych), ale to również może być kartą przetargową. Lexus ES oferuje naprawdę rewelacyjny komfort, świetną stylistykę, jakość i legendarną wręcz niezawodność, a to w parze z prostotą obsługi i ergonomią daje naprawdę coraz rzadziej spotykaną mieszankę. Kamil Rogala

Lexus ES prezentuje się świetnie – po prostu. Może nie jest tak ekscytujący jak BMW Serii 5 z pakietem sportowym M czy Mercedes Klasy E z dodatkami z linii AMG, ale Japończycy doskonale zdają sobie z tego sprawę i niedawno dorzucili do oferty nowe poziomy wyposażenia F Sport Design i F Sport Edition. To dla tych, którzy w aucie tej klasy chcą poczuć się (lub przynajmniej wyglądać) nieco sportowo. A coś dla tradycjonalistów? Testowałem wersję Prestige, która co prawda miała nieco zbyt małe felgi (proporcje nadwozia z powodzeniem przyjęłyby większe i moim zdaniem – ładniejsze obręcze), ale jeśli ktoś stawia na klasykę i komfort (spory profil opony), to felga nie będzie tematem sporów. Jeśli ktoś chce jeszcze więcej prestiżu, zapewne sięgnie po odmianę Omotenashi, która z zewnątrz wyróżnia się przede wszystkim większymi o cal chromowanymi felgami. Przyznam, że o ile mój testowy egzemplarz z 18-tkami i grafitowym lakierem prezentował się nieco zbyt spokojnie, tak skonfigurowany na stronie producenta wariant z czerwonym lakierem (Morello Red) oraz wnętrzem z jasną skórą spodobał mi się zdecydowanie bardziej.

Wygląd zewnętrzny zdominowany jest oczywiście przez ogromny przedni grill w kształcie klepsydry, do którego już zdążyliśmy się przyzwyczaić i w wydaniu ES-a prezentuje się on po prostu świetnie. Otoczony przez bardzo smukłe światła o charakterystycznym kształcie i z rozpoznawalną sygnaturą LED, jak również podkreślony przez dynamicznie narysowany zderzak oraz słuszną ilość chromowanych dodatków, daje naprawdę rewelacyjny wynik. Przyznam, że oglądanie tego auta od frontu daje sporo satysfakcji, choć nie odczepię się od myśli, że w czerwieni ES wyglądałby lepiej. Profil również wygląda nieźle, jest smukły, dość muskularny, ale mocno uwydatnione nadkola, w połączeniu z niewielkimi felgami o przeciętnym wzorze, sprawiają dość skromne wrażenie. Na szczęście tył znów nadrabia zaległości i prezentuje się bardzo korzystnie, z ładnymi kloszami lamp, połączonymi chromowaną listwą. Interesująco prezentuje się sporej wielkości spojler, który dopełnia kształtu klapy bagażnika.

Wnętrze jest eleganckie i trudno pozbyć się wrażenia, że to „stary, dobry Lexus”. Niechętnie nawiążę do wspomnianej Toyoty Camry i od razu przyznam, że ES prezentuje się w środku nieporównywalnie lepiej. Nie będę porównywał jakości materiałów i spasowania, bo Lexus zawsze z tego słynął i na szczęście (w przeciwieństwie do niektórych producentów…), nie obniżył jakości w tej kwestii. Również układ wnętrza oraz ogólny projekt są spójne i bardzo estetyczne. Klasyczna, szeroka konsola środkowa z obszernym, wygodnym podłokietnikiem (otwieranym na dwie strony), tuż przed nim zamontowano ładowarkę indukcyjną (dość ciekawe i w sumie wygodne miejsce), a w centralnej części, obok dźwigni skrzyni biegów, umieszczono uchwyty na kubki. W sumie ten element jest trochę dyskusyjny i chyba wolałbym, aby był zakryty np. estetyczną roletką. Są także ukryte za małą klapką porty USB i niewielka kieszonka na drobiazgi. Wyżej mamy dość staromodny panel z przyciskami odpowiedzialnymi za podgrzewanie foteli i kierownicy oraz szeroki i naszpikowany przyciskami panel sterowania klimatyzacją i multimediami. Na szczycie wylądował szeroki ekran systemu info-rozrywki (funkcjonalność podobna jak w nowym Priusie) z zamontowanym w ramce analogowym zegarkiem. Połączenie ładnego zegarka z szeroką ramką systemu jest odważne i w sumie nie jestem pewny, czy na pewno mi się to podoba. Przed kierowcą jest ekran wirtualnych zegarów z fizycznym pierścieniem i czytelną grafiką. Po obu stronach daszka mamy klasyczne dla Lexusa pokrętła, choć nie pełnią one zbyt wielu funkcji. To po lewej to w zasadzie przycisk wyłączający układ kontroli trakcji, prawym z kolei wybieramy jeden z trzech trybów jazdy.