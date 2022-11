Linia 190 nie kursowała przez godzinę? MPK Poznań odpowiada. "To jakiś fake news"

Jak poinformował nas jeden z czytelników 14 listopada od godz. 7:00 do 8:00 miał nie kursować żaden autobus linii 190 w kierunku os. Sobieskiego.

- Od 7:00 chciałem dojechać z os. Pod Lipami na Piątkowską... Inne autobusy też opóźnione: 183, 322! Jest poniedziałek, a oni chyba w MPK jaja sobie z ludzi robią i świąteczny rozkład dzisiaj stosują! Niech się nie zasłaniają brakiem kierowców, bo to jest żenada takie tłumaczenie. Jeszcze niech bardziej wydłużą trasę linii 190 i co godzinę niech jeden jedzie! Masakra to mało powiedziane, a do tego ciągle zajęty numer serwisu informacyjnego MPK! Kto tym zarządza to do wymiany, bo się nie nadaje! Wstyd MPK Poznań