Lotnisko Ławica od kulis. Zobacz nieznane miejsca na poznańskim lotnisku w Poznaniu!

Na lotnisku Ławica pojawiamy się w środę przed godziną 13. Aktualnie lotnisko jest zamknięte, co oznacza, że nikt postronny nie może się na nim pojawić pomijając np. pracowników lub wcześniej zapowiedzianych gości. Wchodzimy do hali odlotów, gdzie przechodzimy kontrolę pomiaru temperatury. Wykonują ją strażnicy graniczni.

Kiedy wchodzimy do środka, wita nas pustka i pogaszone światło. W miejscach, gdzie zazwyczaj tłoczą się turyści, nie ma nikogo. Stoiska do odprawy są puste, podobnie jak stanowisko kontroli przed strefą bezcłową. Pozamykane są wszelkie kawiarnie i sklepiki. Życie na lotnisku prawie zamarło. Na tablicach odlotów i przylotów widnieją rozkłady lotów na dany dzień. Oczywiście żaden z nich się nie sprawdzi.

Do 9 maja obowiązuje całkowity zakaz lotów pasażerskich. Na Ławicy mogą lądować jedynie samoloty cargo, wykonujące loty w ramach general aviation czy samoloty wojskowe. Dlatego też co jakiś czas można zauważyć np. niewielkie awionetki lądujące na Ławicy. Do tego w ostatnich dniach na Ławicy pojawiły się samoloty ze sprzętem ochronnym dla lekarzy. Bez problemu można za to zauważyć uziemione samoloty pasażerskie stojące na płycie lotniska. Tak jest już od tygodni.