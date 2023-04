Majówka 2023. Nie tylko fotoradary będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących

Zbliża się wyjątkowo długi majowy weekend. Na drogach już w piątek spodziewane jest większe natężenie ruchu, w tym na trasach prowadzących w rejony turystyczne. O przestrzeganie najważniejszych zasad bezpieczeństwa w tym czasie zaapelował Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Ten czas przez mieszkańców naszego kraju będzie wykorzystywany do odpoczynku, do relaksu – a to się wiąże z wyjazdami. Wyjazdy w takim okresie to dużo większe natężenie ruchu niż zwyczajowo. Chcemy, aby w tym okresie polskie drogi były bezpieczne. Nad tym będą pracowały służby, które na co dzień odpowiadają za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Taką służbą jest m.in. Inspekcja Transportu Drogowego– mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.