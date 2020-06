Matura 2020: Biologia na poziomie rozszerzonym – ODPOWIEDZI i ARKUSZ do zadań z egzaminu

We wtorek, 16 czerwca, maturzyści zdają egzamin z biologii Łukasz Gdak

We wtorek 16 czerwca o godz. 9 odbywa się matura z biologii na poziomie rozszerzonym. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi do zadań z arkuszy, które zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tego samego dnia około godz. 14. Wówczas nasi specjaliści przystąpią do rozwiązywania zadań. Odpowiedzi będą pojawiać się w tym artykule na bieżąco!