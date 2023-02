"Miasto Poznań przyznało się do klęski programu najmu z dojściem do własności". Co dalej z podwyżkami czynszów w "klasycznym" TBS-ie?

Mieszkańcy „klasycznego" TBS-u także walczą z podwyżką

- Nie przyszliśmy tutaj z dyktami, nie skandujemy haseł i nie chcemy robić ustawek jak w zeszłym tygodniu

- mówiła radna miejska z PiS Ewa Jemielity podczas konferencji prasowej, zwołanej przed sesją rady miasta. Nawiązała ona do protestu przed posiedzenie komisji transportu i polityki mieszkaniowej, które odbyło się 17 lutego.

Radna i protestujący chcą, aby PTBS i miasto przedstawiły, jak wyglądają opłaty i składniki czynszu. - Oferta złożona mieszkańcom najmu z dojściem do własności jest poniżająca, ponieważ PTBS chce wypchnąć mieszkańców z tego programu do „klasycznego" TBS-u. W ten sposób władze miasta ogłosiły klęskę najmu z dojściem do własności - podkreślała Ewa Jemielity.