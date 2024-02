Miasto zarobiło na działkach, a drogi wyglądają jak szwajcarski ser. Auta toną w kałużach na Szczepankowie w Poznaniu!

Auta toną w kałużach

- Od roku zgłaszamy zły stan tych ulic do ZDM. Obecnie, oprócz tego że pół roku temu przejechała równiarka, to nic się w tej kwestii nie dzieje. Jak tylko spadnie deszcz, to nie ma możliwości wyjścia z osiedla. Przejechanie samochodem jest także trudne - zauważa pan Adrian.

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik Adrian, mieszkaniec jednej z ulic na nowym osiedlu na poznańskim Szczepankowie. Drogi dojazdowe do domów na osiedlu są w tak złym stanie technicznym, że auta grzęzną w błocie. Doszło nawet do awarii jednego z pojazdów po przejechaniu gigantycznej kałuży. W szczególnie złym stanie są ulice Dyniowa, Szparagowa, Brokułowa i Rzodkiewkowa.

Taksówki omijają osiedle

Radny proponuje płyty betonowe. Potrzebna zmiana planu zagospodarowania

- Faktem jest, że docelowe nawierzchnie drogowe mogą zostać na trwale położone dopiero po wybudowaniu odpowiedniej sieci infrastruktury podziemnej. Wobec tego zgłaszane są postulaty tworzenia tymczasowych rozwiązań w postaci kładzenia płyt drogowych z betonu albo z tworzywa sztucznego, które w przyszłości mogłyby zostać ponownie wykorzystane w innych miejscach, co byłoby niedrogie i funkcjonalne - zauważa Andrzej Rataj w interpelacji.

Dopytuje, czy na wymienionych przez niego ulicach byłoby to możliwe do zrealizowania. Wciąż czeka on na odpowiedź. Tymczasem na początku roku pan Adrian zwrócił się w tej sprawie do ZDM Poznań. W odpowiedzi otrzymał on informację, że do wybudowania dróg na osiedlu przede wszystkim potrzebna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Dla tego terenu został on uchwalony w 2006 roku.

