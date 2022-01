Mieszkańcy Poznania walczą o wykup mieszkań komunalnych. Napisali wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań

23 Lutego Poznań

Przypomnijmy, 72-letnia pani Barbara i 90-letnia pani Kazimiera pragną od 30 lat kupić lokale, w którym mieszkają od 1956 r., kiedy to dostały przydział mieszkaniowy przy ulicy 23 Lutego 29/33. Chociaż, jak usłyszeliśmy od nich, chętnych do wykupu lokali w sąsiedztwie jest więcej. W budynku pod tym adresem działa wspólnota mieszkaniowa, a udział miasta w nieruchomości wspólnej wynosi 56 proc. Znajdują się tam 33 lokale mieszkalne, z których na rzecz najemców w latach 1977-1994 wyodrębniono i sprzedano 20, w tym 4 lokale wraz z garażami jako częściami składowymi. Kobiety walczą o spełnienie marzenia z pomocą prawników, ale urzędnicy twierdzą, że prawnie jest to niemożliwe.