MPK Poznań: Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów w Wielkanoc w Poznaniu. Sprawdź, jak pojadą 14-17 kwietnia

Jak co roku w trakcie świąt Wielkiej Nocy nastąpią zmiany w kursowaniu poznańskiej komunikacji miejskiej. Od czwartku 14 kwietnia do wtorku 19 kwietnia nie będą wykonywane kursy szkolne i wjazdy na przystanki szkolne na liniach autobusowych miejskich i podmiejskich, a linia 198 nie będzie wjeżdżała na teren kampusu Morawsko. W niedzielę wielkanocną komunikacja nocna będzie kursowała do godziny 8:00. Co jeszcze się zmieni? Świąteczny rozkład jazdy MPK, podzielony na poszczególne dni, znajdziesz w galerii. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Lukasz Gdak/zdjęcie ilustracyjne