Na jaw wychodzą nowe wątki w sprawie śmierci Damiana Krzymieniewskiego, pseudonim Anteny z Obornik. "Grali w rosyjską ruletkę" mówił świadek

Na jaw wychodzą nowe wątki w sprawie śmierci Damiana Krzymieniewskiego, Anteny z Obornik. "Grali w rosyjską ruletkę" mówił świadek

To co wiemy na pewno, to fakt, że w sobotę, 20 marca 2021 roku, grupa młodych ludzi, spotkała się w jednym z domów w miejscowości Lipa, koło Obornik, by wspólnie obejrzeć galę PunchDown. Doszło tam do incydentu, który do dziś pozostaje niewyjaśniony, a w skutek którego, 25-letni Damian Krzymieniewski doznał poważnych obrażeń głowy, które okazały się, być śmiertelne.

Rozprawa sądowa w sprawie śmierci Damiana Krzymieniewskiego. Przesłuchany Kamil M.

"Mieliśmy go odebrać z imprezy, ale nie zadzwonił" Przesłuchanie kolegi Damiana Krzymieniewskiego, Miłosza N.

- Miał zadzwonić, ale do tego nie doszło, dlatego nie pojechaliśmy do Lipy. Czekaliśmy na telefon do około 2 w nocy i poszliśmy spać. Rano chcieliśmy odwiedzić innego kolegę, ale kiedy do niego zadzwoniliśmy usłyszeliśmy, że nie da rady, bo coś się stało z Damianem i jest w Lipie. Prosił byśmy nie przyjeżdżali na miejsce ale nie chciał powiedzieć co dokładnie się wydarzyło - mówił Miłosz.

Nowy dowód w sprawie śmierci Damiana Krzymieniewskiego

- I słuchaj to... oni wpakowali go do samochodu. On tam jeszcze ledwo zipał.

- No, czyli jak?

- Byli na dworze...

- [nazwisko] Antenę uderzył, ten upadł, odcięło go. On się oburzył na [nazwisko], wiesz jak Antena. Oni się wszyscy tak ustawili i tak mu naje... Naje... mu, że nie było z nim kontaktu, odleciał i zalał się krwią. Wrzucili go do bagażnika. Zamknęli i po chwili chcieli go wywieźć ale wzięli go spowrotem do tej chaty, co tam byli. Wzięli mu ciuchy wyprali wszystkie i dopiero jak ciuchy wyprali, zadzwonili po karetkę

[...]

- Ale [przezwisko] nie siedzi?

- No nie siedzi, bo nie mają dowodów

- Jak nie ma żadnych dowodów? - no nie ma, bo wszystko wyprali