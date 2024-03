Słowa kapłana podczas pogrzebu 25-letniego Szymona wywołały oburzenie i spotęgowały ból rodziny

Kilka dni później w parafii św. Andrzeja Apostoła w Choczu odbył się pogrzeb 25-latka. Podczas ceremonii kapłan miał wypowiedzieć słowa, które spotęgowały ból rodziny, zszokowały i oburzyły wiernych. Niektórzy już podczas kazania wyszli z kościoła.

- Duchowny nie powiedział nawet jednego dobra słowa o moim bracie. Za to mogliśmy usłyszeć, że jego śmierć to pokuta za grzechy, a winę za to co się stało, ponoszą rodzice, którzy - w ramach pokuty - powinni wpłacić darowiznę na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych