Znieważenie sądu podczas procesu w sprawie śmierci rapera z Obornik. Najważniejsze pytania zostają ciągle bez odpowiedzi

Znieważenie sądu podczas procesu w sprawie śmierci rapera z Obornik. Najważniejsze pytanie zostaje ciągle bez odpowiedzi

W poniedziałek, 23 października odbyła się kolejna rozprawa w sprawie tragicznej śmierci Damiana Krzymieniewskiego. Młody raper z Obornik, zmarł po kilkudniowej walce o życie w szpitalu w Pile. Jak doszło do tej śmierci? Na to pytanie próbują odpowiedzieć śledczy oraz bliscy ofiary.

W marcu 2021 roku, grupa młodych ludzi, spotkała się w jednym z domów w miejscowości Lipa, koło Obornik, by wspólnie obejrzeć galę PunchDown. Doszło tam do incydentu, który do dziś pozostaje niewyjaśniony, a w skutek którego, 25-letni Damian Krzymieniewski doznał poważnych obrażeń głowy, które okazały się, być śmiertelne.