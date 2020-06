Naukowcy ostrzegają! Szczury w czasach koronawirusa mogą być wyjątkowo agresywne

Brak dobrych źródeł pokarmu powoduje, że ssaki te stają się nerwowe i agresywne, nawet rzucając się na siebie nawzajem. Nie wiadomo na ile agresja może przenieść się na człowieka, jednak sytuacja jest poważna. Naukowcy z Poznania sprawdzili, czy z podobną sytuacją mamy do czynienia w Polsce?

- Tak naprawdę tego nie wiemy, bo nie ma dobrego monitoringu populacji tych ssaków. Docierają jednak do instytutu informacje o tym, że celem obniżenia kosztów funkcjonowaniu stołówek czy magazynów obniża się standardy deratyzacyjne. To napawa lekkim przerażeniem. Jeśli sytuacja wymsknie się spod kontroli, to może być groźnie. Szczury, to bardzo inteligentne zwierzęta i lepiej je mieć pod kontrolą - ostrzega prof. Piotr Tryjanowski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.