Nie pomogły protesty. Przy ul. Zielonej w Poznaniu wycięto lipy. Będzie tu budowany hotel

- Widok zielonej ściany z drzew na Zielonej przeszedł do historii: wycięto pięć z nich, została jedna samotna lipa – alarmują radni Rady Osiedla Stare Miasto. - Od lat apelowaliśmy do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Prezydenta Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania, by chronić zieleń, której tak mało w naszej dzielnicy. Brak miejscowego planu zagospodarowania w sercu Starego Miasta skutkuje takimi działaniami.