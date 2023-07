Nie wyłączasz telewizora? Tyle zapłacisz za godzinę jego użytkowania!

Ile prądu zużywa telewizor?

Drugi parametr to średni pobór mocy podczas typowego użytkowania, uwzględniający również tryb uśpienia, w którym telewizory znajdują się wtedy, gdy nie są używane. Przy porównywaniu telewizorów wykonanych w tej samej technologii wyświetlania, większe zużycie prądu będzie generowane przez modele o większej przekątnej ekranu, co jest zrozumiałe ze względu na większą powierzchnię matrycy podświetlającej.

Zużycie prądu: telewizor kineskopowy vs telewizor LED

Starsze telewizory wyposażone w ekrany kineskopowe miały wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Obecnie są one rzadko spotykane w polskich domach i częściej używane jako dodatkowe telewizory, gdzie wymagania co do jakości obrazu są niższe. Starsze modele charakteryzowały się niską rozdzielczością i małą przekątną ekranu, co powodowało większe zużycie energii, nawet do 200 watów, zwłaszcza w przypadku telewizorów o przekątnej poniżej 30 cali.