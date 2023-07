Nielegalne składowisko odpadów na terenie kopalni w Bednarach pod Poznaniem. Zalega tam od prawie 6 lat

O komentarz w sprawie nielegalnego składowiska w Bednarach poprosiliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

– Do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania - jest obowiązany (z mocy prawa) posiadacz odpadów, a ponadto w tym konkretnym przypadku, gdzie mamy do czynienia z wygaśnięciem zezwolenia na przetwarzanie odpadów - posiadacz odpadów, jest obowiązany również do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w ramach prowadzonej działalności objętej tym zezwoleniem, na własny koszt

– informuje Jacek Bogusławski, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego.

I dodaje: – Stosownie jednak do wskazanego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wezwaliśmy przedsiębiorcę odpowiedzialnego za nielegalne zdeponowanie odpadów w wyrobisku Bednary, do ich usunięcia. Podstawę wezwania do usunięcia odpadów z terenu wyrobiska stanowiły ustalenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz oparta na nich decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17.06.2022 r., wymierzająca przedsiębiorcy karę pieniężną za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2022 r. ww. decyzja została jednak uchylona.