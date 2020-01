Nierówna walka ze smogiem w Poznaniu wciąż trwa. Dotychczasowe środki są niewystarczające?

Kolejki kaszlących dzieci do lekarza to wina... powietrza

Wg Komisji Europejskiej rocznie 40 tys. osób umiera na choroby wywołane smogiem. Czy coś jeszcze można zmienić, by było lepiej?

Smog w Poznaniu: mycie ulic, uchwała nie wystarczy? Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania, przekonuje, że jest lepiej niż w zeszłym roku. – To efekt programu Kawka Bis oraz mycia ulic na mokro. W tym roku kontynuujemy te działania. Dodatkowo do walki z osobami, które palą niedozwolonymi substancjami, zdecydowaliśmy się używać na stałe drona - mówi.

– Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszą kwestią jest budowanie świadomości ekologicznej, stąd liczne spotkania z mieszkańcami. W Poznaniu mamy do wymiany 25 tys. pieców, dlatego tworzymy warunki i pomoc finansową do walki z tym problemem. Mamy więcej działań prewencyjnych Eko Patrolu, policja kontynuuje kontrole w zakresie emitowanych przez pojazdy spalin. Prowadzimy również akcję z Veolią „Trzymaj ciepło”. W jej ramach bezpłatnie można zbadać warunki termiczne budynków. Chcielibyśmy też wystawiać wyższe mandaty, za palenie czym popadnie, ale to zmiana, którą musi procedować Sejm. Samo miasto nie może podnieść wysokości mandatów karnych – wymienia Kierzek-Koperska.

Z kolei Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego, podkreśla, że na terenie Poznania i województwa obowiązują tzw. uchwały antysmogowe, programy ochrony powietrza i... to powinno wystarczyć. – Skrupulatne wykonanie wszystkich zapisanych w nich działań spowoduje osiągnięcie norm jakości powietrza niezagrażających zdrowiu – uważa.

– Właściwie od momentu wejścia w życie uchwały antysmogowej nie zadziało się nic więcej - komentuje Wojciech Augustyniak. – Mieszkańców często też zniechęcała biurokracja, by złożyć taki wniosek, więc nawet z tych dotacji nie korzystali. Od tego roku ma się to zmienić. Dopiero od tego roku zwiększono budżet do 10 mln zł, uproszczono też złożenie dokumentacji.

Jego zdaniem najbardziej udanym projektem w 2019 roku był pomiar smogu przez drony, jednak nie był to pomysł miasta, a radnego z Jeżyc - Filipa Schmidta zrealizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. - Trudno więc ten sukces przypisać miastu - mówi Augustyniak. - Czekamy cały czas na program inwentaryzacji domów, by wiedzieć ile budynków mieszkalnych, nienależących do miasta, ogrzewanych jest węglem. Taka inwentaryzacja powinna być przeprowadzona już dwa lata temu, wraz z wejściem w życie uchwały antysmogowej.