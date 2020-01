Nieudany policyjny pościg w Skórzewie - kierowca zdołał uciec i wciąż trwają jego poszukiwania

Sprzątacz molestował klientkę na Termach Maltańskich

W niedzielę na Termach Maltańskich doszło do karygodnej sytuacji. Jedna z klientek była molestowana przez sprzątacza. - Gdy się przebierałam w szatni, podszedł do mnie pracownik firmy sprzątającej i dotknął moich piersi. Gdy po chwili go odszukano, stwierdził, że nic takiego się ...