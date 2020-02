Nowe zwierzęta w poznańskim zoo. To binturongi. Zmora i Brukselka przyjechały z Berlina

Binturong to gatunek drapieżnego ssaka, zamieszkujący gęste lasy Azji. Do Poznania dwie samice przyjechały z berlińskiego zoo.

- To młodziutkie, zaledwie dwuletnie zwierzaki. Ważą na razie po 9 kilogramów, ale ich waga może skoczyć do 20 - opowiada Małgorzata Chodyła.

- Brukselka jest na razie bardzo nieśmiała, prawie nie pokazuje się w świetle dziennym, buszuje nocą. Wiemy już, że nasze samiczki są bardzo cwane i sprytne. Zmora coraz bardziej zaprzyjaźnia się ze swoim opiekunem. Prowadzi on karmienia zwierząt z elementami treningu medycznego, by przyzwyczaić nowe mieszkanki do dotyku ludzkiego, by można było w przyszłości skontrolować stan zdrowia, kondycję lub gdy będzie trzeba wykonać szczepienie czy podać leki. Wiemy też, że Zmora najbardziej lubi słodkie owoce: banany i winogrona, z warzyw - paprykę - mówi Małgorzata Chodyła.