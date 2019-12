Nowoczesna fotografia architektury – o czym warto pamiętać i jak wybrać sprzęt?

Przez wiele lat fotografia architektury była wyłącznie sztuką, niemal niedocenianą w codziennym życiu. Klienci, podejmują jednak wiele decyzji na podstawie obrazu - kupując lub wynajmując mieszkanie, szukając hotelu na wymarzony urlop, a także wybierając nowe, firmowe biuro. Bardzo dużo zależy właśnie od zdjęć, które mają sprzedać produkt lub usługę. O czym w takim razie warto pamiętać i jak wybrać sprzęt? A może powierzyć to zadanie agencji fotograficznej?

Decyzje na podstawie fotografii

Robiąc zakupy bardzo często zwracamy uwagę na sam wygląd produktu. Bez względu na to, czy wybieramy pokój w pensjonacie czy szukamy nowego mieszkania – bardzo ważny jest obraz. Badania wskazują, że aż 81% osób szukających produktów w Internecie, klika w zdjęcie załączone do oferty, a tylko 7,6% w jego nazwę (wg okazje.info) – to właśnie one są podstawą podejmowanych przez nich wyborów. Ciężko jest zdecydować się na wybór pokoju w pensjonacie lub wynajem kawalerki, bez zobaczenia zdjęć, które prezentują wnętrze. Tym właśnie zajmuje się nowoczesna fotografia architektury – wydobywa piękno i uwidacznia jej najmocniejsze strony.

Do czego wykorzystuje się fotografię architektury?

Ta gałąź fotografii od razu kojarzy się z ogromnymi inwestycjami i firmami, które chcą je zmonetyzować. I bardzo słusznie, to oni wykorzystują fotografię architektury przy swoich projektach, nie jest ona jednak zarezerwowana wyłącznie dla największych. Zdjęciami posiłkują się biura projektowe, które dokumentują poszczególne etapy prac i powstawania projektów, wykorzystując je następnie w folderach i ulotkach. Na obraz stawiają również biura nieruchomości, które wynajmują swoje lokale na biura i mieszkania, chcąc jak najszybciej zamknąć transakcje, a także hotele, pensjonaty, schroniska i właściciele apartamentów. Z agencjami fotograficznymi, które zajmują się fotografią architektury, współpracują jednak nie tylko firmy. Coraz częściej osoby sprzedające lub wynajmujące mieszkania bezpośrednio chcą swoim potencjalnym klientom pokazać piękne, estetyczne i zachęcające zdjęcia.

O czym pamiętać podczas fotografowania architektury?

Bardzo ważne jest to, by prawidłowo oddać klimat budynku lub wnętrza, które będą fotografowane i zadbać o estetykę, uwidoczniając najlepsze ich cechy. Na zdjęciach nie powinny znajdować się elementy, które rozproszą uwagę i zniechęcą potencjalnego klienta. Fotografując budynki warto zadbać o to, by to właśnie one znalazły się w centrum, a ich otoczenie nie było pełne aut i przechodniów. Wnętrza natomiast powinny być czyste, dobrze oświetlone i odpowiednio zaaranżowane, tak by pokazywały ich przeznaczenie oraz możliwości aranżacji.

Fotografując przestrzenie biurowe trzeba zadbać o ład i porządek na biurkach, stołach i blatach, a w mieszkaniach – o odpowiednie meble i dodatki dekoracyjne.





Bardzo ważną kwestią jest światło, to ono nadaje zdjęciu klimat i wydobywa piękno wnętrza. Najlepiej robić więc zdjęcia w świetle dziennym, a jeśli nie jest to możliwe – odpowiednio doświetlić pomieszczenie. Ważną kwestią jest także prawidłowe kadrowanie. Wnętrza powinny być pokazywane w całej swej szerokości, by zachować odpowiednią perspektywę, nie zmniejszając optycznie pomieszczeń.

Fotografia architektury - podstawowe zasady

Aby wykonać pięknie zdjęcie, potrzebny jest nie tylko dobry sprzęt, ale również dużo cierpliwości i dokładności. Każde ujęcie powinno być przemyślane i wykonane z największą starannością. Na co w takim razie powinno się zwrócić szczególną uwagę? Dobre zdjęcie ma przyciągnąć oko odbiorcy i skupić uwagę, dlatego trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, nie każdy punkt i perspektywa będą odpowiednie, przyjrzyj się dokładnie temu, co będziesz fotografować. Musisz sprawdzić możliwe miejsca i wybrać to, gdzie perspektywa nie będzie zniekształcona, a gra świateł odda charakter miejsca. Skoro jesteśmy w temacie światła, pamiętaj o tym, że architektura dobrze wygląda podczas wschodu słońca i w dziennym świetle. Jeśli jednak wykonujesz zdjęcia nocne, warto wykorzystać z tzw. złotą godzinę przed zachodem słońca i tuż po. Kolejną ważną zasadą jest prawidłowe kadrowanie oraz uchwycenie detali. Bardzo ciekawie wyglądają na zdjęciu struktury i figury geometryczne, czyli elementy, które przykują uwagę.

Jak wybrać sprzęt fotograficzny?

Znajomość podstawowych zasad i wprawne oko fotografa nie zawsze wystarczą. Ważne jest także to, jakim sprzętem wykonywane są zdjęcia. Zaawansowane aparaty kompaktowe dają wiele możliwości, które można wykorzystać do wykonania dobrego zdjęcia. Niektóre z nich dysponują matrycami, które można znaleźć z półprofesjonalnych lustrzankach, ale to właśnie dzięki profesjonalnemu sprzętowi uda się najlepiej wydobyć piękno otoczenia. Ogromną różnicę robi wielkość matrycy i na tym polega właśnie przewaga lustrzanki nad aparatem kompaktowym. Warto zaopatrzyć się w dobry aparat, odpowiedni obiektyw oraz filtr, wszak profesjonalny sprzęt i wyposażenie są jednym z gwarantów udanej sesji.



Profesjonalna agencja fotograficzna

Najlepsze zdjęcia architektury wykonują profesjonalne agencje fotograficzne. Fotografowie mają ogromne doświadczenie i wrażliwość na detal, potrafią wydobyć klimat obiektu i wykorzystać odpowiednio grę świateł. Jeśli zdjęcia mają zachęcić odbiorców do zakupu lub wynajęcia nieruchomości, znaleźć się na stronie internetowej lub w folderze, warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Jednym z nich jest wspomniana agencja fotograficzna Poznań – Flash Group. Mimo tego, że od początku działalności związana jest głównie z Poznaniem, obecnie realizuje projekty w całym kraju. Agencję tworzy zespół osób zafascynowanych fotografią, które wykonują zdjęcia wnętrz i budynków tak, by przyciągały oko i gwarantowały sukces klienta. Niestety, zdjęcia wykonane w domowych warunkach, prostym aparatem, nigdy nie będą tak dobre, jak te zrobione przez profesjonalną agencję fotograficzną.

