Nowy układ tras tramwajowych sparaliżuje centrum Poznania? Radni z Jeżyc są zaniepokojeni. "Pojedzie tam siedem obciążonych linii"

- Oznacza to, że na pojedzie tam siedem obciążonych linii o wysokiej częstotliwości, a to może powodować spore opóźnienia – obawiają się radni jeżyccy. - Konieczne jest stałe monitorowanie priorytetu dla tramwajów na tych węzłach i wprowadzanie ewentualnych poprawek, aby tramwaje przejeżdżały maksymalnie szybko. Ponadto należy skoordynować godziny odjazdów tramwajów różnych linii z przystanków leżących na Jeżycach (zwłaszcza rynek Jeżycki) tak, by nie odbywały się w podobnym czasie, lecz wzajemnie się uzupełniały, zapewniając jak najczęstszy takt, w tym także w soboty i dni świąteczne.

Nowy układ tras przewiduje m.in., że na swoją stałą trasę ze Starołęki PKM przez most Św. Rocha i centrum na Junikowo wróci tramwaj nr 13 i on w obydwu kierunkach pojedzie przez Fredry i most Teatralny. Tramwaj linii numer 15 zostanie skierowany z Osiedla Sobieskiego trasą PST, przez Kaponierę i zrewitalizowane centrum (Święty Marcin i Aleje Marcinkowskiego), a następnie pojedzie Kórnicką i Górnym Tarasem Rataj do pętli Unii Lubelskiej. Linia nr 16 ma być skoordynowana z 15-tką i będzie kursować przez Kaponierę i Św. Marcin, a nie jak przed rozpoczęciem remontów, przez most Teatralny i Fredry. Linia numer 8 wróci na stałą trasę sprzed lat: z Mostu Teatralnego nie skręci w Roosevelta w kierunku Górczyna, ale pojedzie na Ogrody prosto, ulicą Dąbrowskiego. Przez Fredry pojedzie linia numer 9 (na odcinku – Plac Wolności – 27 Grudnia – Fredry – Most Teatralny – Pułaskiego) – co 20 minut i 19-tka, także co 20 minut, ale w godzinach szczytu, łącząca Połabską z Dębcem, na trasie biegnącej m.in. przez Pułaskiego – Most Teatralny – Fredry – Gwarna.