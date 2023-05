Obchody Święta Narodowego 3 maja. Zmiany w organizacji ruchu w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że na czas przemarszów i uroczystości od godz. 10:30 zależnie od od rozwoju sytuacji zamykane dla ruchu pojazdów będą kolejne odcinki ul. Nowowiejskiego od ul. Kościuszki do pl. Wolności, w tym skrzyżowania ul. Nowowiejskiego z ul. Młyńską i ul. 23 Lutego. Będą mogły wjeżdżać tylko samochody upoważnione przez organizatora.

Wiadomo też, że wstrzymywany będzie ruch jezdnią po północnej stronie placu Wolności, w tym dojazd do parkingu podziemnego w czasie gdy defilować będą pododdziały wojskowe - ok. godz. 11:45-12:00 oraz ok. 12:45-13:00.

Zarządca drogi prosi o zachowanie ostrożności w rejonie imprezy oraz zwracanie uwagi na znaki i sygnały.

