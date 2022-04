Osoby spod tych znaków zodiaku nie mają szczęścia do pieniędzy. Oto ranking wróżki Romy [8.04.2022 r.] JJ

Według ezoteryków w gwiazdach zapisana jest nasza przyszłość i pewne cechy charakteru. Wśród nich także stosunek do pieniędzy. Lista znaków zodiaku, które przyciągają i odpychają pieniądze. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> Pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Nie każdy ma rękę do pieniędzy. Zdaniem astrologów wpływ na to mogą mieć gwiazdy. To właśnie w nich według ezoteryków zapisana jest nasza przyszłość i pewne cechy charakteru. Zobaczcie, które znaki nie mają szczęścia do pieniędzy, a które wręcz przeciwnie.