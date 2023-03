Oto TOP 10 najlepszych ginekologów w Wielkopolsce [lista]

"Ginekologia to specyficzny dział medycyny. Lekarz zajmuje się nie tylko przyszłym noworodkiem, ale także kobietą, która często musi się zwierzać ze wstydliwych i bolesnych spraw. Ginekolog powinien mieć szczególne podejście do pacjentki - zrozumieć jej potrzeby i wychodzić im naprzeciw. Już po wystroju gabinetu można zorientować się, czy lekarz jest przyjaźnie nastawiony do pacjentek świadczyć może o tym obecność miejsca, w którym można się bez skrępowania rozebrać, podmyć się i zadbać o higienę okolic intymnych" - czytamy na portal.abczdrowie.pl.