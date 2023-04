Paliwa syntetyczne (e-paliwa). Co to takiego? Za sprawą UE jest o nich coraz głośniej

Polska jako jedyna zawetowała zmianę przepisów

Od głosu wstrzymały się Włochy, Bułgaria i Rumunia zaś Niemcy, poparły nowe rozporządzenie po przeforsowanym przez siebie wniosku o uwzględnienie w nim paliw syntetycznych, co umożliwiłoby dalszą sprzedaż nowych aut z silnikami benzynowymi bądź z napędem hybrydowym. Zapis ten budzi jednak sporo kontrowersji. Polska minister klimatu Anna Moskwa, na swoim koncie na twitterze określiła sposób forsowania przez Niemcy tych zmian jako nietransparentny i nieformalny oraz zaznaczyła, że są one korzystne wyłącznie dla rynku niemieckiego. Zdaniem polskiej minister te rozwiązania nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, zaś czynnikiem decydującym o wyborze technologii na kolejne dziesięciolecia powinien być lokalny rynek i społeczeństwo, a nie przymus UE.

E-paliwa alternatywą dla samochodów elektrycznych?

Paliwa syntetyczne w teorii powinny w znacznym stopniu rozwiązać problem emisji tlenków siarki i azotu przez transport. Z założenia mają zredukować także emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi. Ponadto, paliwa syntetyczne mogą być stosowane zamiennie do kopalnych, co oznacza, że mogłyby być wykorzystywane w aktualnie użytkowanych pojazdach z tradycyjnymi jednostkami napędowymi – komentuje Marek Trofimiuk, ekspert serwisu autobaza.pl

Kary finansowe za przekroczenie norm

Niestety jak na razie w Europie nie ma zakładów produkcyjnych przystosowanych do produkcji paliw syntetycznych na dużą skalę. Od jakiegoś czasu poszczególne koncerny prowadzą testy e-paliw, m.in. Porsche, które w zeszłym roku otworzyło fabrykę w Chile, gdzie produkuje paliwo z wody oraz dwutlenku węgla, wykorzystując do tego prąd pozyskiwany z wiatru. Jednak są to póki co fazy testów. Jak wynika z raportu opublikowanego niedawno przez Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu, w 2035 r. planowana globalna produkcja paliw syntetycznych wystarczy na zaspokojenie zaledwie 10 proc. niezbędnych potrzeb Niemiec.