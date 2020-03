Pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce. W czwartek w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu zmarła zakażona kobieta. Miała 57 lat

Pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce to kobieta w wieku 57 lat, która w niedzielę, 8 marca trafiła na oddział zakaźny szpitala miejskiego im. Strusia w Poznaniu. Wcześniej przebywała na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Puszczykowie. Leżała tam na sali wraz z kilkoma innymi pacjentami. Dopiero po jakimś czasie lekarze orzekli możliwość zakażenia koronawirusem i kobieta została przewieziona na oddział zakaźny poznańskiego szpitala.

- To pokazuje powagę sytuacji. Zagrożenie koronawirusem nie jest hipotetyczne. Dla niektórych, słabszych osób to poważne zagrożenie. Mamy w Polsce powyżej 1200 osób w kwarantannie. Wspólnie z policją będziemy odwiedzać te osoby, kontrolować czy są odpowiedzialne, przestrzegają zasad kwarantanny - poinformował minister. Dodał, że do tej pory jedynie 16 osób nie zastano w miejscu kwarantanny.