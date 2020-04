Pierwsza w Polsce zakażona koronawirusem pielęgniarka wyszła ze szpitala w Poznaniu. To trzecia wyleczona osoba w Wielkopolsce

14 marca Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejny - siódmy - przypadek zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce. Nieoficjalnie pisaliśmy wtedy, że zakażoną jest pielęgniarka ze szpitala w Puszczykowie. Sam szpital wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym to potwierdził.

Szpital w Puszczykowie potwierdza zakażenie

- W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o dodatnim wyniku testu u jednej z pielęgniarek oddziału internistycznego, która opiekowała się bezpośrednio pacjentką, a do dzisiaj przebywała w kwarantannie domowej - informował zarząd szpitala w Puszczykowie.

12 marca w Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu zmarła 57-letnia mieszkanka Czapur. Była to pierwsza ofiara śmiercionośnego wirusa z Chin w Polsce. Kilka dni wcześniej, 6 marca, kobieta trafiła do szpitala w Puszczykowie z objawami silnej infekcji. Dopiero po dwóch dniach, po szczegółowych rozmowach, lekarze zaczęli podejrzewać, co może być przyczyną tak ostrego zapalenia płuc.