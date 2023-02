Pijesz herbatę? Poznaj skutki uboczne picia jej w nadmiarze! Możesz nie mieć o nich pojęcia [LISTA]

Herbata - najbardziej znany napój świata

Herbata to napój pochodzący z liści rośliny Camellia sinensis. Liście te są zbierane, suszone i przetwarzane w różne rodzaje herbat, takie jak czarna, zielona, biała i czerwona herbata. Herbaty różnią się między sobą sposobem przetwarzania i stopniem fermentacji liści. Wszystkie rodzaje herbat zawierają kofeinę i są uważane za zdrowe ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne. Są one popularne na całym świecie i są pijane jako napoje codzienne, a także jako dodatek do różnych potraw i deserów.