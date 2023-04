Piraci drogowi w Wielkopolsce. Za przekroczenie prędkości zostali słono ukarani

Jedną z przyczyn wypadków jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i łamanie przepisów poprzez zbyt szybką jazdę. Kierowcy alarmują "noga z gazu!". Nie wszyscy kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów i znacznie przekraczają prędkość. To wiąże się z konsekwencjami - wysokim mandatem i punktami karnymi, a czasem i utratą prawa jazdy.

Sprawdziliśmy, jaką karę ponieśli piraci drogowi z Wielkopolski, którzy w kwietniu 2020 roku mieli "ciężką nogę":