Pleszew - Grenland Expedition 2024. Mieszkańcy Pleszewa wybierają się na ekspedycję życia! Na początku marca ruszają na Koło Podbiegunowe

Pleszewianie wybierają się na Grenlandię!

Szedł w ciemności, niewłaściwą stroną jezdni. Doszło do potrącenia

Aż serce podeszło mu do gardła! Radio ZET będzie spłacać Jackowi z Pleszewa kredyt!

Plan jest taki. Pleszewianie lecą z Kopenhagi liniami Air Grenland (5 h) do Kangerlussuag (dawna amerykańska baza lotnicza). Następnie samolotem turbośmigłowym do Sisimiut od strony morza Baffina i Kanady. W Sisimiut odwiedzą Polaka mieszkającego tam od 16 lat. Stamtąd wyruszą w 10-dniową wyprawę zimową ARCTIC CIRCLE TRAIL (szlak koła podbiegunowego). To kraina piżmowołów arktycznych i białych niedźwiedzi. Każdy z polarników będzie ciągnąć swoje sanki, które ważyć będą 30 kg wraz ze śpiworami, namiotem, sprzętem i jedzeniem.