Podejrzani kominiarze próbują sprzedać swoje usługi. Nielegalne działania firm objazdowych?

Zapytaliśmy Straż Miejską, czy faktycznie taka sytuacja będzie miała miejsce we wrześniu.

-Jedyne kontrole, które będą prowadzone, dotyczyć mają wymiany pieców, jednak czas na wymianę jest do 31 grudnia tego roku, a wysokość mandatu może wynieść 500 złotych. Owszem, są obowiązkowe przeglądy kominowe, które należy wykonywać każdego roku, jednak jego brak nie jest to w żaden sposób karany mandatem. Jest to istotne dla Ubezpieczyciela w przypadku wypadku- poinformowała Straż Miejska w Obornikach