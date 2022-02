Polacy kochają europejskie marki aut używanych. W TOP 10 tylko jedna pochodzi z Azji

- Kierowcy, decydując się na zakup auta używanego, wciąż kierują się przede wszystkim kryterium ceny, ale także silnym przekonaniem, że samochody producentów europejskich są trwalsze i lepiej zmontowane - mówiła Karolína Topolová, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO. - To dość powszechna opinia, ale niesprawiedliwa, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że samochody z Azji są równie dobre jak auta z Europy, a w przypadku wielu modeli nawet dużo lepsze. Potwierdzają to badania, które przeprowadza co roku firma J.D. Power w Stanach Zjednoczonych, na próbie 30 tysięcy aut.

Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w styczniu 2022 roku w Polsce pojawiło się 194.848 ofert sprzedaży samochodów używanych, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia 2021 roku o 12.661 aut. Natomiast mediana ceny aut używanych wyniosła 22.500 zł, a więc spadła o 1.400 zł w stosunku do grudnia 2021 roku. Jest to pierwszy spadek mediany ceny od pięciu miesięcy, czyli od sierpnia 2021 roku, gdy mediana ceny wynosiła 20.000 zł.